Moaconcept é il brand a cui si deve, per primo, l’utilizzo creativo e originale dei characters Disney su fashion sneaker. E’ del 2016 il premio Disney Best Licensee of the Year 2016 con cui The Walt Disney Company premia ogni anno il miglior licenziatario per la creatività e la valorizzazione della tradizione Disney in chiave innovativa. Una tradizione che prosegue in vista del Natale 2020 con una special choice presente nei multibrand store internazionali che vendono Moaconcept e sul sito shop.moaconcept.com.

I modelli con la release di Mickey Mouse

Tre modelli storici del brand, Grand Master, Gallery e Double Gallery, dedicano speciali release a Mickey Mouse, giocando con sapienza e stile con la sua silhouette. Sneaker rese preziose dalla cura produttiva e dalla scelta dei dettagli, che comprendono swarovski, mini borchie, pelle battuta cocco, effetti metal e patch.

I prezzi

MD263 – € 175,00

MD359 – € 185,00

MD451 – € 185,00

MD457 – € 185,00

MD461 – € 179,00

MD477 – € 195,00

MD479 – € 195,00

MD480 – € 195,00