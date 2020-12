Si amano e non fanno nulla per nasconderlo, soprattutto sui social dove baci ed effusioni non mancano. Pietro Pellegri e Viktorija Mihajlovic sono usciti allo scoperto, pubblicando sui propri profili immagini che non lasciano spazio a dubbi sulla loro love story. Felici e innamorati, l’attaccante del Monaco e la figlia dell’allenatore del Bologna hanno ufficializzato il loro amore, chissà se a papà Sinisa farà piacere…