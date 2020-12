Lewis Hamilton è tornato, lo ha fatto a modo suo, con il solito look stravagante che ha catalizzato l’attenzione dei fotografi. Dopo essere guarito dal Coronavirus, il campione del mondo è arrivato nel paddock di Abu Dhabi come una vera star, con un abito bianconero e un cappello impossibile da non notare. Un modo per far sapere a tutti della sua presenza a Yas Marina, dove in questo fine settimana si terrà l’ultimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1.

Il comunicato della Mercedes

La guarigione di Lewis Hamilton dal Coronavirus è stata annunciata ieri dalla Mercedes, che ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito: “Lewis Hamilton tornerà al volante in questo fine settimana per il GP di Abu Dhabi. Lewis è stato testato negativo mercoledì, terminando il suo periodo di quarantena in Bahrain. E’ stato autorizzato a viaggiare ad Abu Dhabi il giovedì pomeriggio, dove è stato testato negativo al suo arrivo. Lewis ha anche completato i protocolli richiesti dalla FIA per entrare nel Paddock venerdì ed essere in grado di prendere parte al weekend di gara. George Russell tornerà alla Williams per l’ultimo GP della stagione“.