E’ un Natale molto strano, ma non per questo meno sentito. Il Coronavirus ha rovinato le festività natalizie, ma il mondo intero ha comunque voglia di festeggiare, facendolo in maniera diversa rispetto agli anni passati. Gli amici e i parenti lontani non si potranno vedere, ma si potrà sempre mandargli un messaggio di auguri, per sentirsi un po’ più vicini. Non sapete cosa scrivere nei vostri whatsapp, ecco alcuni suggerimenti per far colpo…

Frasi per gli auguri di Natale