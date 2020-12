La morte di Maradona è avvenuta in una casa che è stata fino a questo momento molto criticata, perché non in linea con le esigenze e le condizioni di salute del Pibe de Oro. Proprio l’abitazione dove Maradona è morto è stata finalmente svelata, grazie al Clarin che ha pubblicato le immagini in esclusiva. Si tratta di una casa non proprio piccola, divisa su due piani ma comunque non dotata dei migliori comfort. “Tutto era molto precario, per non dire un disastro“, la descrizione del Clarin, per farvi un’idea scorrete la gallery in alto…