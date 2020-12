Il Natale 2020 di Cotonella possiede tutti i requisiti per celebrare la tradizione di indossare un capo di intimo rosso, dedicato alla gioia portata dal periodo più bello dell’anno. Questi capi possono essere acquistati per piacersi, per regalarsi una parentesi di leggerezza sdrammatizzando il livido grigiore dell’inverno con un pizzico di fantasia oppure possono diventare un oggetto regalo semplice ma non per questo meno gradito.

Linea femminile sexy

La linea femminile gioca un ruolo prettamente sexy, con i suoi babydoll in tulle stampato in stile very british con disegno tartan rosso/nero; i top evanescenti in tulle leggero e trasparente per un effetto vedo-non-vedo femminile e malizioso. Lacci e laccetti posizionati nei punti strategici decorano top e slip con effetti estetici sorprendenti, inclusa la giarrettiera, ovviamente sexy. La trasversalità della collezione passa anche attraverso una serie di modelli basici ma fedeli al tradizionale colore rosso. Lo slip e il brasiliano in cotone elasticizzato rifinito da bordi piatti extra comfort e le minuscole panty in morbido e confortevole pizzo, oppure la stampa non troppo appariscente con motivi grafici ispirati al Natale.

La linea maschile

La linea maschile disegna, su una base di tessuto in cotone elasticizzato, parole e pensieri ironici e allusivi, stampati su slip e boxer o con lavorazione jacquard sull’elastico vita. Alcuni capi osano il contrasto del rosso con il grigio, giocato sull’alto bordo in vita con elastico inserito e sul bordo gamba più sottile e confortevole. L’effetto bicolore è molto gradevole. Una collezione di buon auspicio per l’anno a venire, pensata con l’amore per la qualità che caratterizza il brand Cotonella.