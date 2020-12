Nikita Mazepin è finito al centro di un episodio davvero grave, che potrebbe costare carissimo nella sua giovane carriera di pilota. Il russo infatti è stato duramente redarguito dal Team Haas, sua prossima scuderia in Formula 1, per un video postato sui social in cui palpeggia una ragazza seminuda e ubriaca, seduta sul sedile posteriore della sua Bentley. Una Instagram Story prima pubblicata e poi cancellata, ma non è bastato per evitare che scoppiasse questo caso.

Chi è la ragazza del video di Mazepin?

La ragazza palpeggiata da Nikita Mazepin si chiama Andrea D’Ival ed è una modella e influencer venezuelana, molto amica del pilota russo, con cui spesso si lascia andare a ironici siparietti. Il suo profilo Instagram è molto seguito, anche perché Andrea regala ai propri followers vere e proprio foto hot, che stuzzicano l’immaginazione dei fan. Fisico perfetto e sensualità altissima per la venezuelana, che non disdegna anche pose sexy insieme ad altre amiche.

La spiegazione riguardo il video

Andrea D’Ival ha preso le difese di Nikita Mazepin, sottolineando come quel video si trattasse di uno scherzo: “ciao a tutti, volevo solo dire che io e Nikita siamo amici da diverso tempo e che tutto quello che si è visto in quel video non era nulla di serio. Ci fidiamo l’uno dell’altra e il video ha ritratto una maniera stupida di scherzare tra noi. L’ho pubblicato io nelle sue stories come scherzo. Sono profondamente dispiaciuta. Posso darvi la mia parola che Nikita è una brava persona e che non farebbe nulla che potrebbe ferirmi”.