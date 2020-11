Terribile incidente per Romain Grosjean, protagonista di un urto tremendo subito dopo il via del GP del Bahrain. La Haas del francese si schianta contro il guard-rail ed esplode letteralmente, spezzandosi in due davanti agli occhi di tutti. Miracolosamente il francese riesce a uscire dall’abitacolo, mentre gli addetti alla sicurezza spengono le fiamme. Immagini assurde, un crash tremendo che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti.