Grand Cœur. Questo è il nome del nuovo orologio del marchio di Zurigo Maurice de Mauriac. L’orologio certifica la nascita di una nuova era: il Grand Cœur è il primo orologio sviluppato interamente ed esclusivamente da Massimo e Leonard Dreifuss – figli del fondatore Daniel Dreifuss, che ora prendono le redini dell’azienda. Il brand, i cui negozi fisici sono presenti in Svizzera (Zurigo) e in Germania (Amburgo), ha sviluppato una strategia retail globale servendosi di figure definite Ambassadors, in città chiave come Venezia, Londra, Parigi e New York, dove è possibile organizzare un appuntamento di persona e conoscere il prodotto attraverso un’esperienza di vendita su misura.

In merito alle performance legate alla vendita, l’e-commerce, dall’anno prossimo disponibile anche in lingua italiana, ha rappresentato nel 2020 il 30% delle vendite totali del brand con delle previsioni sull’anno 2021 che attestano la percentuale al 40%. In generale, i volumi di vendita del 2020 hanno superato quelli relativi all’anno 2019, registrando un corposo aumento del 20%.

Con Massimo (28 anni) e Leonard Dreifuss (25 anni), una nuova generazione sale a capo del marchio di orologi Zurich Made Maurice de Mauriac. Con il Grand Cœur i fratelli presentano la loro prima creazione. “L’orologio è un omaggio al lavoro di nostro padre – e non solo. Con questo orologio onoriamo la vita e simbolicamente diamo a ogni Grand Cœur un cuore pulsante per chi lo indossa”, dichiarano i fratelli Dreifuss.

Grand Cœur – un orologio con cuore

Per il loro primo lancio, Massimo e Leonard Dreifuss hanno optato per un movimento di manifattura eccezionale con un alto grado di trasparenza in una cassa tipica di Maurice de Mauriac. Il cuore dell’orologio batte dietro il vetro zaffiro rosso della “L3 sees red”, l’ultima creazione del padre, che viene utilizzato come fondello in vetro rosso al Grand Cœur e rivela il movimento meccanico automatico.

Il Grand Cœur pulsa con il calibro Concepto Manufacture REF 3038, un movimento automatico con rotore centrale. Batte 28.800 volte all’ora, ha un sistema di ammortizzatori Incabloc, 29 gioielli e 48 ore di riserva di carica. Per il Grand Cœur, il bilanciere e lo scappamento sono spostati nella parte superiore del movimento. La cassa in titanio con un diametro di 45 mm ha un rivestimento in DLC, l’orologio ha un vetro zaffiro bombato e pulsanti a vite. Il cinturino è in gomma con cuciture rosse, mentre la box del prodotto è realizzata con pelle 100% italiana.

Pop-up store nel cuore di Zurigo

Il Grand Cœur è disponibile online, nello studio di Zurigo e dal 19 novembre al 24 dicembre nel pop-up store al Bleicherweg 10 nel cuore di Zurigo, per EUR 12’500. L’orologio è limitato a 48 pezzi. Il numero si ispira al luogo dove il Grand Cœur ha preso vita e dove il suo cuore ha pulsato per la prima volta – nello studio in Tödistrasse 48 a Zurigo.