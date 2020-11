Il figlio ha vinto il primo titolo mondiale in MotoGp e lei era lì ad aspettarlo, appoggiata alle transenne del parco chiuso con il numero uno in mano.

La mamma di Joan Mir non è passata inosservata una volta che le telecamere l’hanno inquadrata, spiazzando tutti per la propria bellezza e per il proprio fascino. In molti si sono chiesti chi fosse, considerando l’aspetto giovanile caratterizzato da uno sguardo raggiante d’orgoglio materno. Chi è dunque la mamma di Joan Mir? Si chiama Ana Mayrata e di professione fa la stilista, arredatrice e personal shopper, lavorando tra gli altri anche con Rafa Nadal. Fino a qualche ora fa era conosciuta solo nel proprio settore, grazie al figlio però si è presa le luci della ribalta internazionale.