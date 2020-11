Momenti di terrore durante il primo tempo del match tra Arsenal e Wolverhampton, quando Raul Jimenez ha perso letteralmente i senti in seguito ad uno scontro aereo con David Luiz.

Il giocatore messicano è caduto pesantemente a terra, rimanendo immobile sul terreno di gioco. Immediato l’arrivo dei soccorsi, con il giocatore trasportato via in barella e con l’ossigeno, senza dare segnali di movimento. Jimenez è stato trasportato in ospedale, dove le sue condizioni verranno monitorate.