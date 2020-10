Una partita pazzesca, una notte indimenticabile per i Los Angeles Lakers, riusciti a vincere le NBA Finals e a prendersi il 17° anello della propria storia. Miami battuta in Gara-6 dopo una serie esaltante, dominata dallo strapotere di LeBron James, nominato MVP per la quarta volta in carriera. Alla sirena, Los Angeles si è riversata in piazza per festeggiare i propri idoli, con la mente sempre rivolta a Kobe Bryant, rimasto nel cuore di tutti.