Moaconcept è il brand italiano di fashion sneaker che negli ultimi anni ha più saputo tradurre la creatività del mondo artistico in collezioni attuali e di grande successo. Con il nuovo modello Master Collector, lanciato sul mercato in Limited Edition, traccia una nuova frontiera nel segmento sneaker e rinnova la partnership con Disney, da sempre foriera di successi ed approvazione da parte di buyer ed appassionati.

La Master Collector si presenta in tela con suola vulcanizzata, proposta in questa prima release su un modello high top in total white e total black. Master Collector nasce come una tela su cui portare grafiche inedite e tracciare nuovi racconti, come da DNA del brand. In questo, Master Collector rappresenta al meglio i valori di Moaconcept che da anni collabora con artisti e creativi, dando loro uno spazio di libertà difficile da riscontrare nel segmento delle fashion sneaker. Il balzo in 3D di Mickey Mouse, simbolo di questa release, è ora disponibile in 60 selezionate doors internazionali e su shop.moaconcept.com. Moaconcept Master Collector: euro 120,00 (taglie dal 36 al 45).