Il 27 piedi WB27 ha in comune con il 14m WB14 limo tender svelato ad Aprile lo stile dei taxi boat veneziani e la costruzione in sandwich di composito di carbonio e PVC che caratterizza i tender disegnati su misura da Wooden Boats.

“Una caratteristica distintiva di questo particolare tender è di essere paragonabile a una macchina sportiva con un hardtop in fibra di carbonio diviso in due sezioni, che può essere rimosso, trasformandosi così in una barca aperta“, spiega Marco Arnaboldi, fondatore di Wooden Boats. “È inoltre costruito interamente in fibra di carbonio utilizzando l’infusione sottovuoto per ottenere un peso a medio carico di 2600 kg“. Una caratteristica unica di questo tender è rappresentata dalle luci posteriori chieste specificatamente dall’armatore, che riproducono esattamente le luci di una Bentley Mulsanne. Anche il rivestimento grigio chiaro di tutte le sedute, sia esterne sia interne, rientra nella gamma di materiali Bentley. Lo schienale di una delle sedute interne è abbattibile, così da rivelare un portabottiglie o portabicchieri, sotto al quale si trova un frigorifero da 40 litri. Ulteriore spazio di stivaggio è disponibile sotto al piano di calpestio in carbonio con rivestimento in teak al centro delle due file di sedute.

La presenza di una passerella a prua permette alla barca di avvicinarsi alla spiaggia e di far comodamente sbarcare gli ospiti. Anche la sezione centrale dello specchio di poppa è abbattibile, così da creare una piattaforma bagno. Oltre che estremamente leggero, il WB27 è anche molto silenzioso e risulta asciutto anche per chi si trova alla guida. Il WB27 è equipaggiato con un motore diesel Mercury 3.0 TDI con iniezione elettronica accoppiato a un piede poppiero Mercury Bravo 3, che permette di raggiungere una velocità massima di 36 nodi e un’autonomia alla velocità economica di circa 155 miglia nautiche. C’è anche la possibilità di montare due motori diesel entrobordo. Wooden Boats sta attualmente costruendo un tender custom di 10 metri per un explorer, un limo tender di 8 metri ed è in in fase avanzata la negoziazione di due tender di oltre 9 metri per la società di intermediazione Moran Yachts.

WB27 specifiche tecniche

Lunghezza fuori tutto: 7.6m

Baglio massimo: 2.63m

Pescaggio: 0.5m (escluso piede poppiero)

Dislocamento(a vuoto): 2400kg

Materiale di costruzione:GRP. Aramat and carbon fibre

Classificazione: CE cat. C

Propulsione: Entrobordo diesel – Entrofuoribordo

Motore:Mercury 3.0 TDI 260cv

Velocità massima/crociera(a pieno carico): 36/30 nodi

Autonomia: circa155nm @ 25nodi

Carburante: 200 l

Acqua: 60 l