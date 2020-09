Vans, marchio simbolo degli sport d’azione e icona dell’espressione creativa, presenta l’episodio finale della campagna “THIS IS OFF THE WALL”, seguendo il viaggio di due artisti: il rapper di Atlanta J.I.D e l’artista di origini cinesi e cresciuto negli Stati Uniti Bohan Phoenix, due talenti che attraverso la musica esprimono la loro identità personale. La campagna, suddivisa in episodi, racconta la loro storia: come hanno superato le proprie sfide personali e hanno trovato l’ispirazione e la forza per raggiungere il successo. Le storie di questi due giovani artisti all’interno del panorama hip-hop sono una fonte di ispirazione per la prossima generazione di artisti, che a loro volta desiderano passare dalla produzione indipendente della propria musica, ai palchi di tutto il mondo.

Insieme ai due musicisti, la campagna di Vans celebra il viaggio verso l’espressione creativa e la ricerca degli artisti che si fanno strada da soli nel mondo dell’hip-hop. Questo genere è diventato un linguaggio distintivo per le voci dei giovani che continuano a lavorare per creare il proprio percorso con ogni mezzo necessario.

Nato e cresciuto ad East Atlanta, Destin Choice Route, meglio conosciuto con il suo nome d’arte J.I.D, è riuscito a ritagliarsi uno spazio esclusivo nel mondo dell’hip-hop grazie al suo talento innato e allo sconfinato desiderio di grandezza che lo contraddistinguono. Anche se la creatività è stata una costante della sua vita, J.I.D inizialmente si è dedicato allo sport a livello agonistico, ma dopo essersi confrontato con una serie di infortuni e incertezze, ha deciso di intraprendere un nuovo cammino nel mondo della musica. Motivato da una potente etica professionale, abbinata alla propria ossessione per la scrittura e a un profondo amore per i giochi di parole intricati, J.I.D si è affermato come precursore di una nuova generazione dell’hip-hop, che ruota intorno alla creazione personale piuttosto che alla risonanza mediatica e che promuove un sound e un approccio rivoluzionari. Ascolta la storia delle origini di J.I.D. e il percorso che ha intrapreso per perfezionare la sua creatività su Vans.com/JID.

Nato a Hubei, in Cina, e cresciuto nel Massachusetts, negli Stati Uniti, Bohan Phoenix è stato introdotto per la prima volta al mondo dell’hip-hop quando sua madre usava cartoni animati e film popolari come strumento per insegnargli la lingua inglese. Un film in particolare suscitò il suo profondo amore per la musica e la cultura che avrebbero definito il resto della sua vita. Questa introduzione all’hip-hop ha guidato Bohan attraverso un percorso di scoperta ed esplorazione personale che lo ha portato in definitiva a creare la sua musica. Abbracciando pienamente l’educazione ricevuta e attingendo alle due culture differenti che hanno segnato il suo cammino, Bohan si distingue per la produzione di un formato di musica unico nel panorama, un genere innovativo che appartiene soltanto a lui e che sta guidando la scena hip-hop verso nuovi orizzonti. Guarda il viaggio di Bohan Phoenix alla scoperta di se stesso e di come la sua educazione multiculturale abbia influenzato la sua identità di artista su Vans.com/BohanPhoenix.

La campagna “THIS IS OFF THE WALL” di Vans definisce il concetto di “Off The Wall” attraverso una serie di racconti digitali che ispirano e sostengono l’espressione creativa attraverso la musica. Guarda entrambe le storie su Vans.com/OffTheWall e unisciti alla nostra community utilizzando l’hashtag #OffTheWall sui social media.

Vans, “Off The Wall” Since ’66