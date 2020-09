E’ iniziato ieri il viaggio nei sentimenti con Temptation Island 2020. L’edizione numero 8 dell’isola delle tentazioni è iniziata ieri sera, condotta da Alessia Marcuzzi. Le coppie si sono divise nei villaggi e non sono mancati i colpi di scena.

Dopo la prima puntata ha riscosso successo Anna, fidanzata di Gennaro. Scopriamo insieme chi è: Anna Ascione ha 26 anni ed è nata a Torre del Greco. Anna è laureata in Economia e ha lavorato ricoprendo diversi ruoli nell’amministrazione della ‘Oceanis srl’, società che si occupa di sicurezza in mare. Fidanzata con Gennaro da 6 anni, Anna ha scritto a Temptation Island perchè non del tutto convinta di alcuni lati de carattere del fidanzato.