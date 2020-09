Il Roland Garros negli ultimi anni è sempre stato affare di Rafa Nadal, ma se c’è una stagione nella quale poter spezzare il dominio dello spagnolo è proprio quella post Covid. Il tennista spagnolo esordirà contro Gerasimov e avrà Dominic Thiem (all’esordio contro Marin Cilic) e Alexander Zverev nella stessa parte di tabellone. In alto Novak Djokovic che, dopo la figuraccia agli US Open, vorrà rifarsi a tutti i costi. Il serbo affronterà Ymer al primo turno. Tsitsipas, Medvedev e Carreno Busta gli outsider nella parte alta del tabellone.

Per quanto riguarda gli azzurri, Fognini pesca Kukushkin, mentre Berrettini Pospisil, tutto sommato due esordi non complicati. Va male invece a Jannik Sinner che dovrà vedersela contro il numero 11 del seeding, David Goffin, così come a Salvatore Caruso che pesca il terraiolo Guido Pella. Mager incontrerà Lajovic, mentre Travaglia Pablo Andujar: Sonego e Seppi attendono due qualificati.