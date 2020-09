Tabellone femminile del Roland Garros con meno qualità del solito. Assenti tre campionesse Slam del calibro di Ashleigh Barty (campionessa uscente), Naomi Osaka vincitrice degli US Open e Bianca Andreescu che non è proprio scesa in campo nel 2020. La favorita sarà Simona Halep, campionessa agli Internazionali di Roma e già vincitrice nell’edizione 2018. La tennista romena affronterà Sorribes Tormo, connazionale di una delle più grandi minacce della Halep: Garbine Muguruza. La spagnola, campionessa 2017, è posta nella parte bassa del tabellone accoppiata con Zidansek.

In fondo al tabellone anche Karolina Pliskova, costretta ad abbandonare la finale di Roma per infortunio ma giocatrice da tenere in considerazione, condizioni fisiche permettendo. Elina Svitolina (accoppiata a Gracheva), Petra Kvitova (contro Dodin al primo turno) e Serena Williams (all’esordio contro Ahn) outsider di lusso. Esordio positivo per le azzurre: Camila Giorgi affronterà una qualificata, Jasmine Paolini la spagnola Bolsova Zadoinov.