Alpina presenta oggi l’AlpinerX Comtesse Glacier, un nuovo modello di smartwatch declinato al femminile in 500 esemplari disponibili in esclusiva online. Un mix di performance tecnologiche e funzionalità smart personalizzabili, racchiuse per la prima volta nella cassa del Comtesse, il celebre orologio sportivo da donna firmato alpina. Il modello è contraddistinto da un esclusivo dettaglio connesso a ore 6: un sobrio display digitale che rivela, in un semplice gesto, una selezione di notifiche personalizzate.

Un’estetica smart

Ancora una volta, alpina supera le frontiere tradizionali esplorando nuovi orizzonti dell’orologeria. Con l’AlpinerX Comtesse Glacier, la Maison fondata nel 1883 applica una tecnologia connessa d’avanguardia a un modello femminile classico e intramontabile dal look sporty-chic. Realizzato in soli 500 esemplari, questo segnatempo sarà disponibile esclusivamente alla vendita online.

Gli algoritmi integrati nell’AlpinerX Comtesse Glacier offrono diverse funzionalità smart, tra cui le ore di riposo consigliate in funzione della qualità del sonno nelle notti precedenti, il livello di attività da seguire a seconda del peso desiderato, consigli di sport, inviti per fare movimento o rilassarsi in base al ritmo cardiaco e molto altro ancora. Dall’insieme di queste funzionalità, sarà possibile accedere a una sezione di informazioni, spiegazioni e approfondimenti nell’applicazione dedicata alpina Smartwatch, scaricabile gratuitamente e compatibile con iOS et Android.

Per il suo calibro AL-286, alpina ha selezionato una tecnologia al quarzo e, contrariamente alla maggior parte degli smartwatch con batteria agli ioni di litio, la sua batteria è ricaricabile e offre fino a 7 giorni di autonomia, in funzione dell’utilizzo.

Probabilmente il migliore cardiofrequenzimetro dell’orologeria connessa

Grazie al sensore integrato sviluppato da Philips Wearable Sensing, la frequenza cardiaca di chi lo indossa è ora misurata direttamente al polso per un’estrema precisione registrata sul momento; la modalità standard permette di rivelare il polso ogni minuto, mentre la modalità ‘workout” (esercizio) ogni 10 secondi.

Il sensore fornisce inoltre un monitoraggio accurato dei parametri di attività, salute e forma fisica; grazie all’algoritmo che raccoglie ed elabora queste informazioni, sarà possibile ottenere risultati precisi che tengono in conto dei movimenti del corpo e della luce ambientale.

Display a comparsa

A un primo sguardo, risulterà difficile cogliere le differenze rispetto al Comtesse classico: una cassa in acciaio ritmata da linee curve effetto degradé, superfici lucide e satinate con un diametro di 36,5 mm, completata da un bracciale in acciaio e dalla variante con cinturino in caucciù blu, nonché da un delicato quadrante blu navy ornato da 9 diamanti. Un esemplare distinto ed elegante, pensato per il quotidiano.

Grazie a un semplice tocco sulla corona, l’AlpinerX Comtesse Glacier svela per qualche istante un display digitale posizionato a ore 6 in cui sarà possibile visualizzare l’informazione desiderata tra quelle proposte: frequenza cardiaca, esercizi di respirazione, monitoraggio delle attività, notifiche, meteo, secondo fuso orario, cronografo e molto altro ancora. Per passare da una funzionalità all’altra, basterà un semplice gesto: semplice, intuitivo, immediato. Una volta visualizzata l’informazione desiderata, lo schermo digitale passerà in modalità stand-by e ritornerà invisibile a occhio nudo.

Alleato perfetto del quotidiano, l’AlpinerX Comtesse Glacier è parametrato nei minimi dettagli, infatti sarà possibile anche personalizzare l’ordine di apparizione delle notifiche. Molto più che un semplice accessorio, questo segnatempo sarà un vero compagno di vita che ti accompagnerà nelle sfide quotidiane.

Tutte le notifiche proposte dall’orologio AlpinerX Comtesse Glacier sono personalizzabili e connesse a numerose applicazioni di tendenza: Mail, Messaggi, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat, LinkedIn, WeChat, Viber, Uber, KakaoTalk, Pinterest e Spotify.

Lo sapevi?

Per essere sempre vicina ai suoi clienti, alpina ha affidato la scelta del nome AlpinerX Comtesse Glacier alla sua community. La Maison, infatti, ha eletto il nome più quotato sulla base dei voti ricevuti dopo due fasi di preselezione online. Ed è così che AlpinerX Comtesse Glacier conquistato la maggioranza e si è aggiudicato il primo posto, diventando il nome di lancio di questo nuovo orologio Comtesse connesso!