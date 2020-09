La prima 3 cilindri nel segmento molto combattuto delle roadster entry level di media cilindrata: le immagini mostrano la nuova Triumph Trident impegnata in una delle ultime sessioni di verifica su strada nelle immediate vicinanze dell’HQ di Triumph Motorcycles ad Hinckley in UK, dove il nuovo modello è stato progettato e sviluppato.

L’unica roadster del suo segmento con:

Design distintivo, contemporaneo, sportivo ed elegante

Motore triple ricco di coppia e potenza

Tecnologia di classe superiore, tutta di serie

La tipica ciclistica di alto profilo delle roadster Triumph

In concessionaria dai primi mesi del 2021

Presentazione ufficiale nel giro di poche settimane

Seguendo a qualche decina di giorni di distanza la presentazione del Trident Design Prototype presso il London Design Museum avvenuta a fine agosto, questo nuovo capitolo vede la futura Triumph Trident impegnata nelle ultime fasi di test precedenti la presentazione della versione finale. Catturata nelle immediate vicinanze della sede di Triumph Motorycles ad Hinckley, l’esemplare in test presenta la tipica livrea “test bike” e riporta l’hashtag ufficiale

#TriumphTrident utile a saperne di più sullo sviluppo di questo modello.

Le immagini di questa Trident camuffata evidenziano l’ultimo step di verifica su strada a coronamento di un progetto iniziato 4 anni fa all’interno del reparto Design di Hinckley, quando sono nati i primi bozzetti della futura roadster. Come precedentemente comunicato, la nuova Trident sarà disponibile a livello globale a partire dai primi mesi del 2021 e avrà un posizionamento di prezzo estremamente competitivo soprattutto se parametrato ai contenuti tecnici, tecnologici, di equipaggiamento e di qualità intrinseca di materiali e finiture. Il tutto coadiuvato dalla caratteristica piacevolezza su strada del motore a 3 cilindri abbinata ad una ergonomia attentamente studiata e ad una ciclistica di alto profilo, come da tradizione del costruttore britannico. I dettagli relativi alla presentazione ufficiale della nuova Triumph Trident saranno comunicati prossimamente.