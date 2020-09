Un evento speciale per presentare la nuova Maserati, un gioiellino davvero luccicante capace di sprigionare 630 cavalli con un’accelerazione da 0 a 100 in meno di 3 secondi. La MC20 ridisegna il panorama delle supercar sportive, presentando una tecnologia derivante dalla Formula 1, con motore Maserati Nettuno che debutta proprio sulla nuova arrivata, che riporta il marchio nel mondo delle super sportive di razza.

Il motore

Motore centrale, prestazioni avanzate. La struttura leggera della MC20 assicura uno straordinario rapporto tra peso e potenza, per un’accelerazione e una velocità massima mozzafiato.

La scocca

L’ingegneria italiana applicata alle corse trionfa ancora. La ultra leggera e tecnologica Monoscocca in Fibra di Carbonio è stata sviluppata per rendere la MC20 più resistente, veloce, sicura e dinamicamente fenomenale, grazie alla sua elevata rigidezza flessionale e torsionale.

Interni digitalizzati

Interfaccia di nuova generazione – un quadro strumenti TFT personalizzabile da 10.25″ e un sistema di infotainment sempre connesso da 10,25″.

Lusso

Eleganza ispirata alle corse. Ogni dettaglio porta a un livello superiore la connessione tra te e la tua MC20. Dietro al volante della MC20 non esisterà nulla se non le sue prestazioni da super sportiva. Gli interni essenziali rimarcano questa attitudine: ogni elemento ha un fine pratico. Senza fronzoli, come ogni pura sportiva. Ispirato agli orologi di lusso, il prezioso selettore meccanico della modalità di guida arricchisce il tunnel centrale in Fibra di Carbonio, ricordando a tutti di essere a bordo di un capolavoro di ingegneria.

Ispirata alle corse