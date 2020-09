Mario Balotelli ha una nuova fidanzata, l’attaccante italiano lo ha ammesso ai microfoni di ‘Chi’, facendo chiarezza sulla sua situazione sentimentale dopo le voci emerse al GF VIP sul suo rapporto con Dayane Mello.

Super Mario ha rivelato al settimanale di gossip di essere finalmente sereno: “sono fidanzato e innamorato, non voglio interferenze. Dayane non la sento da tempo, sia chiaro“. La nuova fiamme di Balotelli si chiama Alessia Messina, è un’ex tentatrice di “Temptation Island” ed ex corteggiatrice di “Uomini e donne”, entrambi programmi di Maria De Filippi. Non un flirt passeggero, bensì sembrerebbe una storia vera e propria quella tra Super Mario e l’ex tentatrice, insieme da oltre un mese. A confermare l’importanza della love story anche il viaggio di Mario Balotelli in Sicilia, dove si sarebbe recato per conoscere la famiglia di lei.