Valentino Rossi indosserà un casco speciale nella gara del Gp di Misano. Il ‘Dottore’ si è affidato al genio del solito Aldo Drudi, capace di creare un design ironico in vista della corsa italiana. Sul casco di Valentino Rossi è presente un esplicito riferimento al Viagra, un boost di energia per le performance di un ‘vecchietto’ come lui. Pillola blu, come il colore dominante sul casco, con tanto di logo VR 46 e la scritte “4 compresse rivestite con film“. E a giudicare dall’esito delle FP3 ha funzionato alla grande…