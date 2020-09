Continua il viaggio di Motivi nei mitici Eighties tra shapes voluminose, ispirazioni punk e rock e quel touch romantico e femminile che contraddistingue il brand.

È proprio negli anni 80 che l’iconico e intramontabile denim conquista i designer e i couturier di tutto il mondo e i jeans stretch diventano un must-have. Amato dalle fashion icon più blasonate, il denim entra di diritto nel guardaroba casual da indossare in total look o mix&match.

Dalle jumpsuit in versione workwear, ai completi camicia-pantaloni, fino alle giacche da abbinare anche alle skirt – semplici o più elaborate, magari decorate con ruches. Qualcuno lo ama persino ricamato e arricchito da patchwork di tessuto. I modelli? Skinny, svasati, cropped, loose, in versione stretch e super stretch, in una miriade di lavaggi, a vita bassa o alta, con decori o strappati.

Nella collezione FW2021 Motivi, il denim è protagonista dell’attacco di stagione con look, e scatti, che celebrano l’empowerment femminile. Sicura di sé e disinvolta ma pur sempre romantica a sognatrice, la donna Motivi è denim addicted.

Tante le varianti con cui poter giocare per creare outfit che uniscono la coolness alla classicità mai scontata di questo tessuto senza tempo.

Motivi guarda con il cuore alle sue fan e per questo dedica loro tanti modelli di denim pants, in termini di shape, lavaggi e dettagli, per accontentare tutti i gusti e le diverse fisicità.

Eleganti e versatili, perfetti per tutte le occasioni, dalle più formali a quelle più leisure, i modelli più ampi danno volume e slanciano la silhouette. Dal modello cropped con taglio flare alla versione carrot out, fasciante in vita ma morbido sulla gamba e leggermente più stretto sulle caviglie fino agli intramontabili ed iper-femminili panta palazzo o a zampa.

Evidenziano la vita sottile i jeans a vita alta da abbinare a un body o a un crop top.

Per le giovanissime non possono certo mancare gli skinny jeans che esaltano tutte le forme.

Tra i modelli più cool del momento sicuramente i mom jeans sono tra i modelli che stanno bene un po’ a tutte. Dalla vita alta ma non troppo fasciante, le gambe morbide che lasciano agio al movimento e celano qualche chiletto in più, sono super cool portati con risvolto, per un look chic senza sforzo.

Oltre agli svariati modelli, Motivi gioca anche con i dettagli. Dall’appeal grunge le versioni ripped, un mix tra rockstar e catwoman le proposte spalmate effetto pelle, con dettagli sparkling, o snake print.

Non solo pants. Per un look denim from head to toe Motivi abbina l’intramontabile camicia in jeans resa più girly dalle rouches verticali che creano movimento e sinuosità.

Pezzi forti di questa capsule denim due capi d’ispirazione county. Da indossare con boots stile camperos la gonna midi in denim di cotone con motivo baschina e leggero arriccio. La sua linea svasata permette di accentuare il punto vita e se abbinata a capi fittati, color pastello, diventa più romantica e femminile.

Perfetto per affrontale la mezza stagione con stile, lo chemisier con tasche frontali e micro volant sulle spalle.