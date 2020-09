L’estate sta finendo ed è tempo di pensare al perfetto look autunnale. Via i crop top e i vestitini in pizzo Sangallo, l’e-tailer britannico Boohoo ha lanciato una capsule collection di maxi felpe per coccolarci durante le prime giornate di freddo.

Una linea all’insegna del comfort e della versatilità, parole d’ordine per un autunno che fa lentamente sfumare il dolce sapore dell’estate.

Dal color block alle esuberanti stampe animalier, le maxi felpe di Boohoo sono facili da abbinare e hanno un’attitudine cool; perfette per gli outfit casual chic e per quelli sportivi allo stesso tempo, si adattano a tutte le occasioni e sono l’eterno compromesso tra stile e praticità.