Momento davvero difficile per Fabio Aru: a pochi giorni dal ritiro dal Tour de France e dalle polemiche nate all’interno del team, il sardo si ritrova a dover affrontare un fortissimo dolore.

Lutto in casa Aru: il ciclista sardo dice addio all’amato nonno Antonio: sui social un dolcissimo saluto. “Sarò per sempre il tuo orgoglio, il tuo Fabieddu. Non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me e tutto quello che mi hai insegnato. Riposa in pace Nonno Antonio“, queste le commoventi parole di Fabio Aru.