Liv Cycling, l’azienda che si pone come obiettivo quello di far salire sempre più donne in sella, ha presentato la nuova gamma Tempt, progettata per le cicliste alla ricerca della bici migliore per le prime avventure fuoristrada. Disponibile nelle versioni con ruote da 27” pollici, la nuova gamma di MTB di Liv è la scelta entry-level perfetta per affrontare singletrack e percorsi urbani, grazie alla sua grande versatilità.

“Abbiamo dotato la nuova Tempt di una geometria sportiva, adatta ai percorsi trail, e abbiamo differenziato i modelli con ruote dalle dimensioni diverse, così da poter offrire alle rider alle prime armi una scelta più ampia, che risponda meglio alle loro esigenze e preferenze,” ha commentato Ludi Scholz, Off-road Category Manager di Liv Cycling. “La gamma Tempt vanta caratteristiche sportive di alta qualità e dettagli di livello come il passaggio interno dei cavi e la compatibilità con un reggisella telescopico: il tutto unito ad un prezzo accessibile e competitivo.

Progettati seguendo la filosofia 3F di Liv, i modelli della linea Tempt sono costruiti a partire da un telaio in alluminio ALUXX Grade, leggero e resistente, messo a punto per rispondere al meglio alle necessità ergonomiche delle cicliste. Il suo design include un’altezza di stand over ridotta, in modo che le rider siano in totale controllo del mezzo e che possano godere di una guida confortevole, efficiente ed equilibrata anche sui trail più impegnativi.

Sicura e affidabile

La nuova Tempt è disponibile in vari modelli e taglie, per dare alle cicliste la possibilità di trovare la bicicletta più adatta a loro. Per i modelli della Tempt 27.5” le taglie vanno dalla XS alla M. La sospensione anteriore vanta un’escursione di 80mm per il modello in taglia S, e di 100 per le bici nelle altre taglie.

Pronta per le tue avventure

I modelli della gamma Tempt sono compatibili con un cavalletto, con parafango e portapacchi, e con un reggisella telescopico da 30.9mm, che dona alle cicliste la flessibilità ideale per migliorare la propria guida e renderla ancora più aggressiva nel fuoristrada. Il passaggio interno dei cavi regala alle bici un look moderno e slanciato: infine, grazie ai freni a disco e alla possibilità di montare gomme di dimensioni maggiorate – fino a 2.4 pollici di larghezza – la Tempt è perfetta per le avventure offroad più grintose.

Per il mercato italiano saranno presto disponibili i modelli Tempt 1 (GE) a €799,00 e Tempt 2 (GE) a €699,00.