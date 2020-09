Il mood young e irriverente di Tezenis incontra l’attitude urban e contemporanea di Kappa. La capsule collection Kappa x Tezenis dall’essenza Street-style propone una serie di capi versatili per l’intimo, il nightwear e l’easywear. La collezione must per chi ha un animo dinamico e athleisure.

Logo mania è il focus della capsule: lettering d’impatto lungo gli elastici dei bra e delle parti basse o in formato maxi sui pigiami. Una collezione di capi dal look sportivo e dal mood casual perfetti per comporre outfit inediti e metropolitani.