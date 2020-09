Debutta la serie speciale Jeep Wrangler Recon, realizzata sulla nuova generazione, JL, dell’icona Jeep e contraddistinta da un equipaggiamento specifico per la guida in fuoristrada.

Grazie agli assali Dana e ai Moab rock rails, la nuova Recon è in grado di offrire capacità 4×4 superiori e un maggior livello di protezione sui percorsi off-road più estremi. Basata sull’allestimento Rubicon, il modello Wrangler più estremo e più abile nella guida off-road, la Recon aggiunge un look unico ed interni dalle finiture esclusive.

La nuova serie speciale sarà disponibile a partire da domani e sarà proposta nella configurazione a due e a quattro porte.

Progettata per l’off-road più impegnativo

Il nuovo modello speciale Recon presenta caratteristiche che sottolineano la forte personalità e la proverbiale capability off road che solo l’icona Wrangler è in grado di offrire. Tra queste spiccano i fari anteriori e posteriori full LED, la decalcomania nera opaca sulle prese d’aria dei parafanghi e sulla parte centrale del cofano, gli esclusivi cerchi in lega da 17” bicolore e lo speciale badge ‘Recon’ laterale. Le rock rails Moab heavy-duty, la griglia nera lucida con inserti e cornici dei fari grigi conferiscono alla nuova serie speciale un look ancora più aggressivo. Inoltre, gli esterni della nuova Wrangler Rubicon Recon presentano di serie il nuovo portellone rinforzato, che segnala il design robusto di questo modello e garantisce maggiore protezione sui percorsi più estremi.

All’interno, la nuova Rubicon Recon presenta la Jeep Trail Bag, le cinture di sicurezza rosse e le imbottiture dei sedili rivestite in poliuretano con cuciture rosse a contrasto. In termini di connettività e infotainment, l’equipaggiamento di serie sulla Recon prevede il sistema Uconnect™ 8,4” NAV con Apple CarPlay e Android Auto, per effettuare chiamate, navigare e inviare messaggi senza dover mai spostare le mani dal volante. UconnectTM 8,4” NAV include inoltre i servizi UconnectTM LIVE, che consentono di visualizzare e monitorare una serie di applicazioni sul display UconnectTM semplicemente collegando il proprio smartphone al veicolo.

Progettata per domare i tracciati off-road più impegnativi, la nuova Wrangler Recon è equipaggiata con assali anteriori e posteriori Dana heavy-duty di ultima generazione, ai quali viene inviata potenza attraverso una scatola di rinvio Rock-Trac con rapporto di riduzione “4-Low” di 4:1. Dispone inoltre di bloccaggio dei differenziali, barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettronico e pneumatici Mud-Terrain da 32”, per garantire il massimo livello in termini di capacità 4×4.

La nuova Wrangler Rubicon Recon monta un motore turbo diesel MultiJet II da 2,2 litri e 200 CV di potenza abbinato a un cambio automatico a otto marce in grado di offrire potenza e comfort nella guida off-road, e un’eccellente dinamica nell’uso quotidiano in città.

Sarà disponibile nelle colorazioni carrozzeria Black, Granite Crystal, Sting-Gray, Billet Silver, Firecracker Red, Hellayella e Bright White.

“Go Anywhere, Do Anything”

Introdotta in Italia nell’autunno del 2018, la quarta generazione della Wrangler vanta le migliori performance off-road di sempre, e incarna perfettamente il claim “Go Anywhere, Do Anything” del marchio Jeep.

Jeep Wrangler è una vettura senza compromessi, a suo agio sia sui terreni più impervi sia sulle esclusive vie cittadine o nei viaggi autostradali. Presenta un design più moderno, ma sempre fedele all’originale, cui abbina maggiori opzioni per la guida open-air e contenuti tecnologici avanzati nei campi della sicurezza e della connettività.

La nuova Wrangler è la più abile di sempre nella guida off-road, grazie agli esclusivi contenuti tecnici che, a seconda degli allestimenti, includono due avanzati sistemi di trazione integrale di semplice utilizzo (Command-Trac e Rock-Trac), bloccaggi elettrici dei differenziali Tru-Lock, eccellenti angoli di attacco, dosso e uscita, pneumatici Mud-Terrain da 32”, speciali protezioni sottoscocca e rock rails per la guida off-road estrema e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettronico. Inoltre, è anche la Wrangler dalle migliori prestazioni nella guida su strada, grazie alla nuova gamma di motori che comprende un propulsore a benzina da 2,0 litri e un turbo diesel da 2,2 litri, entrambi abbinati al nuovo cambio automatico a otto marce, che garantisce una guida più fluida e piacevole in città e sui percorsi off-road.

Jeep Wrangler si conferma l’unica autentica 4×4 cabrio disponibile sul mercato, grazie al parabrezza ripiegabile, alle portiere rimovibili e alle varie configurazioni del tetto: hard top, soft top, senza top o con comodo tetto Sky One-Touch™. La nuova Wrangler è anche la più sicura di sempre. La sicurezza di guidatore e passeggeri è stato un elemento chiave nello sviluppo della quarta generazione, arricchita da una gamma di dispositivi di sicurezza attiva e passiva. Per la prima volta, Wrangler offre a richiesta su tutti modelli il Forward Collision Warning e il Cruise Control adattivo: due sistemi di sicurezza particolarmente utili nella guida di tutti i giorni.