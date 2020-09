Il nuovo Columbus Classic è un motor yacht dislocante di circa 50 metri di lunghezza, progettato con scafo in acciaio e sovrastrutture in alluminio in modo da rientrare nella categoria entro le 500 GT.

“Le linee esterne riflettono quelle delle sorelle maggiori della linea Columbus Classic, che include il rinomato superyacht da 80 metri ‘Dragon’ varato nel 2019″ ha dichiarato Sergio Cutolo, fondatore di Hydro Tec, che ha siglato il progetto. Pur nella loro classicità, le sovrastrutture sono progettate in modo da consentire finestre di grandi dimensioni per mantenere sempre il contatto con il mare e l’ambiente esterno. Lo scafo, caratterizzato dalle forme di prua svasate e slanciate, è studiato per ottenere livelli di resistenza all’avanzamento molto bassi insieme con eccellenti doti di manovrabilità e tenuta al mare.

Gli ampi spazi esterni si sviluppano su tre livelli e consentono diverse configurazioni che comprendono lounge, bar con zona pranzo, piscina e ampie zone prendisole. Gli interni sono caratterizzati dalla disposizione che consente di avere quattro cabine ospiti, una cabina VIP ed una armatoriale, queste ultime disposte sul ponte di coperta. I due saloni, l’uno sul ponte di coperta e l’altro sul ponte superiore, offrono molteplici combinazioni per la sistemazione delle zone di vita comune degli ospiti. Il tender principale è sistemato in un garage sottocoperta mentre, all’estrema poppa, è stato ricavato un ampio beach club con piattaforma idraulica a sbalzo. La velocità di crociera del Columbus Classic 50 sarà di circa 14 nodi con un’autonomia di oltre 4.000 miglia nautiche. La linea Columbus Classic si compone di altri tre megayachts da 80m, 100m e 120m.