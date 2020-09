Freddy, da sempre attento al benessere delle persone, presenta FREDDY ENERGY, un progetto dedicato al 100% al wellness e realizzato grazie al supporto di Carlo Intiso, noto professionista del Prana.

Secondo la filosofia cinese, la stimolazione di precisi punti in corrispondenza dei meridiani, attiva una specifica mappa energetica che può essere utilizzata, attraverso il prana, per stimolare il riequilibrio dell’intero organismo. Protagonista è l’energia vitale, chiamata anche prana, dal sanscrito prāṇa (devanāgarī: प्राण – vita, respiro, spirito). Tutti siamo dotati di Prāṇa, la cui conservazione deriva dal corretto svolgimento di tutte le funzioni psicologiche, emotive e fisiologiche necessarie al mantenimento armonico dell’equilibrio.

Ed ecco che nasce il brevetto rivoluzionario di Freddy:

per comunicare con i meridiani, sono state inserite delle microsfere in alluminio in specifici punti che, a contatto con il corpo, attivano una precisa mappa energetica in grado di poter generare diverse sensazioni positive.

Questo Autunno-Inverno 2020 Freddy presenta il primo prodotto di questo progetto: FREDDY ENERGY PANTS

Il rivoluzionario pantalone è pensato per aiutare e agevolare l’attività fisica, le performance atletiche e il workout in generale, donando sensazioni di benessere, armonia ed energia, grazie alle sue proprietà innovative.

Stiamo facendo testare Freddy Energy Pants da circa 100 professionisti dello sport, tra atleti e insegnanti di discipline quali yoga, fitness, danza, ginnastica ritmica e artistica. Sulla base dei dati ad oggi raccolti ed elaborati, più del 70% degli sportivi ha avvertito diverse sensazioni benefiche: tra di loro, il 50% ha avuto sensazioni legate a una maggiore elasticità e armoniosità nei movimenti e circa il 40% ha provato una sensazione di maggiore rilassatezza delle gambe, di minor stanchezza e di maggiore estensione muscolare. Sensazioni che sono durate per tutto il tempo in cui hanno indossato i Freddy Energy Pants.

Freddy Energy Pants è l’iconico legging SUPERFIT pensato in due modelli – lunghezza corsaro e 7/8 – e proposto in colore nero sia in heavy jersey che in D.I.W.O.® (Dry In, Wet Out), l’innovativo tessuto realizzato da Freddy che permette la massima traspirazione della pelle agevolando l’evaporazione del sudore.