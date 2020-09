Kimi Raikkonen è il classico tipo tranquillo ed impassibile dal quale non ti aspetti una cosa del genere, ma proprio per questo quando accade fa ancora più ridere. Il pilota dell’Alfa Romeo, amato da tutti i fan per la sua ironia a dir poco unica nel suo genere, ha postato due storie social diventate ben presto virali poichè punzecchiano Lewis Hamilton. Sul profilo Instagram di Kimi sono spuntate due foto: la prima ha come titolo ‘L’evoluzione di un pilota di Formula 1’ e mette a paragone un James Hunt a petto nudo, con tanto di sigaretta in bocca, ad un Lewis Hamilton vestito di dubbio gusto su un monopattino; nella seconda il messaggio “non preoccupatevi, non tutte le speranze sono andate perse“, con allegata la sua foto, visibilmente brillo, mentre fuma una sigaretta insieme ad un amico che regge una birra. Non c’è bisogno di aggiungere altro…