La Ferrari celebra al Mugello il suo 1000° Gp: un evento storico che in tantissimi, non solo all’interno del team di Maranello, stanno festeggiando. Per l’occasione, anche Sebastian Vettel, come il suo compagno di squadra Leclerc, ha deciso di indossare un casco speciale, che omaggi il suo team.

Il casco di Vettel celebra la storia del Cavallino. Sui profili social della Ferrari le immagini del nuovo casco del tedesco.