Nonostante il periodo difficile per la Ferrari, il weekend del Mugello sarà davvero speciale per il Team del Cavallino. La squadra di Maranello, infatti, festeggia il suo 1000° Gp in Toscana e per l’occasione ha deciso di sfoggiare una livrea vintage per uno storico ritorno al passato.

Anche la Mercedes ha deciso di omaggiare la Ferrari per il suo incredibile traguardo: al Mugello sfreccerà infatti una Safety Car speciale, con una livrea tutta rossa “per festeggiare lo storico 1000° gp della Ferrari“, si legge sui social.