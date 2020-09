La Ferrari celebra al Mugello un traguardo storico: il team del Cavallino correrà in Toscana il suo 1000° Gp tra speciali omaggi e look nuovi. La livrea della monoposto e le tute dei piloti tornano al vecchio amaranto della Ferrari, ma non finisce qui: Leclerc ha inftti deciso di omaggiare il suo team con “un casco speciale per una gara speciale“.