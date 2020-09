E’ tornato da qualche settimana l’appuntamento con Uomini e Donne: Maria De Filippi, dopo l’emergenza coronavirus, ha rinnovato il suo programma, unendo le versioni ‘Over’ e ‘Classico’.

Insieme ai più ‘anzianotti’, dunque, ci sono anche i giovani tronisti, che sperano di trovare l’amore nel programma televisivo di Canale 5. Due le troniste, Jessica e Sophie, che stanno iniziando a conoscere tanti bei ragazzi che si sono presentati all’appuntamento al buio. Tra questi c’è Davide Lorusso, notato da Tina Cipollari nella prima puntata per una certa somiglianza con l’attore turco Can Yaman.

Davide ha 27 anni ed è nato a Como, è un bartrender e sogna di aprire un’attività tutta sua di catering. I più attenti se lo ricorderanno per la sua partecipazione come tentatore a Temptation Island, ma Davide non ha altre esperienze televisive precedenti. Ama lo sport ed è molto legato alla sua famiglia.