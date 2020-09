Inizia oggi il viaggio dei sentimenti: dopo l’edizione andata in onda a luglio che ha unito coppie vip a coppie sconosciute, torna l’edizione ‘classica’ di Temptation Island. Alessia Marcuzzi presenta il nuovo appuntamento con l’isola delle tentazioni: 6 coppie vivranno tre settimane separate in due villaggi a stretto contatto con bellissimi e sexy tentatori e tentatrici.

Tra i partecipanti a Temptation Island 2020 c’è anche la coppia formata da Carlotta e Nello. Scopriamo insieme chi è la bella fidanzata di Nello. Carlotta Dell’Isola ha 27 anni ed è nata ad Anzio. Ha svolto studi Socio Pedagocici e lavora al “La Fenice Luxury Outlet”. Suo padre si occupa di yacht ad Anzio e ha una sorella alla quale è legatissima, che l’ha anche resa zia.

“Siamo arrivati a un punto della nostra storia per cui per me o ci sposiamo o ci lasciamo. Ma ho sbagliato persona perché Nello invece è super moderno e non ci pensa proprio”, questo il racconto di Carlotta, fidanzata con Nello da sei anni, nella presentazione di Temptation Island 8.