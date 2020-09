Denham The Jeanmaker presenta insieme a Candiani Denim, due modelli unisex esclusivi

delle M90 e M95. Due release in super limited edition prodotte con le migliori tele sostenibili di Candiani. Indigo ed Ecru denim per entrambe le sneaker. Dettagli rossi per le AM90 e fluo per le AM95. Entrambe sono descritte dal ricamo dell’iconica forbice di Denham. In vendita limitata dal 25 settembre su www.denhamthejeanmaker.com, www.candianidenim.store e presso Candiani Store di Piazza Mentana 3 a Milano.

AIR MAX 95 : €180

AIR MAX 90: €160