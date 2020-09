Cal Crutchlow è uno che non bada molto alle forma e alle apparenze, ma forse questo è troppo anche per uno come lui. Il pilota britannico non si è fatto alcun problema nel pubblicare sui social le foto del suo braccio operato in settimane. Non solo la foto di una vistosa cicatrice, ma anche quelle dei muscoli esposti in bella vista. Non di certo un bello spettacolo per i fan, particolarmente per quelli più sensibili. Un commento la dice lunga: “stavo per cenare amico…“.