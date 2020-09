AW LAB presenta in esclusiva Fila Disruptor Aw Lab Exclusive women’s fall winter 2020celebra l’inizio della new season con un’esclusiva dedicata alle appassionate di sneaker e, insieme a FILA, uno dei brand più apprezzati del suo eccellente roster, presenta un modello che si preannuncia sin d’ora tra i suoi nuovi best seller. Il modello Disruptor di FILA è una delle silhouette più ricercate del brand. Questo design low-top, creato nel 1996, è noto per la sua suola spessa in gomma a dente di sega e una soletta in EVA sagomata, è realizzato in pelle, con patch cucita sulla linguetta e sul tallone.

Il Disruptor AW LAB Exclusive è caratterizzato dall’arancione del dettaglio tridimensionale posto sul fianco della sneaker e dal logo FILA rosa, colore che arricchisce questo modello in ogni dettaglio. Colori pop su bianco per il back to school più esclusivo. Disponibile esclusivamente presso gli store AW LAB e su www.aw-lab.com

Crediti: FILA per AW LAB _ € 110,00