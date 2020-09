In vista degli appuntamenti di Nations League, l’Italia vestirà ufficialmente la nuova maglia per la stagione 2020-2021, divisa che gli azzurri avrebbero dovuto vestire agli Europei 2020 posticipati di un anno a causa dell’epidemia di Coronavirus. La maglia ha suscitato subito grandi apprezzamenti da parte dei tifosi, grazie al particolare design scelto da PUMA, sponsor della Nazionale. Il colore della prima maglia non può che essere un azzurro acceso, adornato con dei motivi che prendono spunto dal Rinascimento italiano, epoca florida sotto il profilo artistico-culturale.

David Bremond, Head of Product Line Management Teamsport di PUMA, spiega: “durante il Rinascimento l’Italia era l’epicentro della creatività e dell’innovazione. L’Italia non ha solo influenzato il mondo, l’ha ridefinito. Con questo Home kit vogliamo celebrare questa epoca e creare una divisa dedicata al periodo culturale più importante d’Italia. I motivi floreali rinascimentali rappresentano la bellezza universale che è stata creata in Italia per ispirare lo stile di vita del mondo attraverso una creatività imprevedibile. La nuova maglia mostrerà al mondo l’orgoglio, la passione e l’entusiasmo degli italiani“.

La maglia, bianca (maglia trasferta) e verde (terza maglia) nelle altre due colorazioni, è dotata della “tecnologica termoregolazione Puma, che fornisce un sistema di gestione dell’umidità ottimizzato per mantenere la temperatura corporea a un livello perfetto. Combinata con perforazioni tagliate al laser sul davanti e jacquard ingegnerizzato sul retro”. Una divisa azzurra che omaggia la storia del Bel Paese e guarda al futuro, come spiega capitan Giorgio Chiellini: “la maglia della Nazionale rappresenta la passione e il desiderio di vittoria di milioni di tifosi nel mondo, indossarla è un’emozione unica, una carica di orgoglio e senso di responsabilità che ci spinge a dare sempre il massimo. La ricchezza di significato e di valori del passato uniti alla bellezza del prodotto e all’avanguardia tecnologica, la rendono perfetta per vestire la nostra ambizione e i sogni dei nostri tifosi“.