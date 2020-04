WrestleMania 36 è andato agli archivi. Dopo la spettacolare prima serata al sabato, che ha visto The Undertaker protagonista assoluto, l’evento domenicale non è certo stato da meno. Showcase of the Immortals “Too big for just one night“, così Stephanie McMahon ha introdotto l’evento, che di certo non ha lasciato a bocca asciutta gli appassionati.

Tanti gli incontri interessanti della notte, su tutti quello che ha assegnato il titolo di WWE Championship tra Brock Lesnar e Drew McIntyre. Ebbene, Lesnar è stato battuto da colui il quale fu definito da Vince McMahon “The choosen one” in stile LeBron James. Adesso si può dire che McIntyre sia riuscito a rispettare tali attese salendo sul tetto della WWE. Altro match interessante quello tra John Cena e “The Fiend”, un evento a tutto tondo che è parso essere più un film che un match, un po’ come accaduto ieri con The Undertaker. A vincere l’incontro è stato Bray Wyatt, bello però il modo nel quale sono stati ripercorsi alcuni eventi della carriera di Cena.

Randy Orton ed Edge hanno dato inoltre vita ad un altro match molto bello, due amici giunti all’atto finale della loro storia in un Last Man Standing Match. A vincere grazie ad una Con-Chair-To è stato Orton, visibilmente commosso dopo il successo su Edge. Nell’NXT Championship femminile successo di Charlotte su Rhea Ripley, mentre Liv Morgan ha avuto la meglio su Natalya. Aleister Black ha sconfitto Bobby Lashley, infine l’ex stella NFL Rob Gronkowski si è preso il titolo 24/7 ai danni dell’amico Mojo Rawley, The Street Profits hanno sconfitto la coppia di NXT composta da Angel Garza e Austin Theory. Per quanto concerne il titolo femminile di SmackDown, Bayley ha avuto la meglio su Lacey Evans tenendo nelle sue salde mani la cintura.

Kick Off Match – Vincitrice: Liv Morgan vs Natalya

NXT Women’s Championship – Vincitrice: Charlotte Flair vs Rhea Ripley

Single Match – Vincitore: Aleister Black vs Bobby Lashley

Single Match – Vincitore: Otis vs Dolph Ziggler

Last Man Standing Match – Vincitore: Edge vs Randy Orton

Raw Tag Team Championship – Vincitori: The Street Profits vs Austin Theory & Angel Garza

SmackDown Women’s Championship Fatal 5-Way Elimination Match – Vincitrice: Bayley vs Lacey Evans, Sasha Banks, Naomi, Tamina

Firefly Fun House Match – Vincitore: Bray Wyatt vs John Cena

WWE Championship – Vincitore: Drew McIntyre vs Brock Lesnar

