La quarantena forzata a causa dell’emergenza coronavirus sta costringendo anche i campioni dello sport a restare chiusi in casa. Anche Valentino Rossi sta affrontando la sua quarantena dalla sua casa di Tavullia, in compagnia di mamma Stefania e della fidanzata Francesca Sofia Novello. Col Dottore non mancano i suoi fidati amici a quattro zampe: i golden retriever Penelope ed Ulisse ed il gatto Rossano.

Tra un allenamento e l’altro nella sua palestra in casa, Valentino Rossi, durante la sua quarantena, ha trovato il tempo per dedicarsi un po’ ai social: il nove volte campione del mondo ha infatti aggiornato i suoi fan con meme divertenti, selfie con i cani e foto con la mascherina. Il Dottore ha strappato un sorriso ai suoi fan con un confronto ‘prima-dopo’, realizzato con due foto nelle quali indossa due differenti mascherine, nella prima il suo casco integrale da usare in moto, nella seconda occhiali da sole e mascherina per coprire naso e bocca.