La quarantena ha paralizzato il mondo intero, costringendo tutte le popolazioni a restare in casa e uscire solo per necessità o lavoro a causa dell’emergenza coronavirus che sta devastando il pianeta.

Nonostante la ‘clausura’ forzata, però, le persone cercano di ingegnarsi e ‘ammazzare’ il tempo tornando a coltivare vecchie passioni, trascorrendo il tempo ai fornelli, dipingendo, facendo ginnastica in casa, ecc ecc. C’è chi è più fortunato, come Valentino Rossi ad esempio, e ha la possibilità anche di trascorrere del tempo all’aperto, vicino casa, insieme alla sua dolce metà, Francesca Sofia Novello, e ai suoi cani.

Oggi il Dottore, che in questi giorni sta diventando sempre più social, ha postato dei dolcissimi scatti dalla riva del laghetto insieme ad Ulisse, uno dei suoi golden retriever, e la sua fidanzata, strappando un sorriso a tutti i suoi fan. “Ulisse mi spiega la sua teoria sul lockdown in riva al laghetto 📸 by @francescasofianovello“, ha scritto Rossi, che ha pubblicato anche simpatiche storie Instagram sulla quarantena.