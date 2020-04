Thread It è la nuova collezione femminile Vans che propone un apparel e sneakers con dettagli di design, come il materiale traslucido, riflessi 3D e tessuti dalla cucitura a vista. La collezione ha un approccio non convenzionale per l’outerwear: il leggerissimo parka è creato in PU traslucido bianco con stampa check all over e cuciture a contrasto. Uno strato sotto, troviamo il top fucsia in french terry con zip, con finiture a taglio vivo. A completare il look, i pantaloni cargo a vita alta con impunture a vista ed etichetta lucida.

Nell’ apparel troviamo anche t-shirt, abiti, top e beanie. Le sneakers variano dalla Vans Sk8-Hi, alla Old Skool fino alla Era, tutte con impunture a vista.

