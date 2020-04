Sono passati pochi giorni dall’annuncio della sospensione per doping di Andrea Iannone e nonostante la ferita sia apertissima, il campione di Vasto si mostra grintoso e motivato sui social.

Il pilota Aprilia non ha intenzione di mollare e arrendersi e lo dimostra sempre sui social tra post Instagram e risposte ai fan: “non prendo in considerazione l’idea di gettare la spugna mai. Mai. Continuerò con la mia routine: l’allenamento, alimentazione e allenamento. Farò tesoro di questo periodo per continuare a curare la tranquillità e la serenità che questo periodo mi ha portato“, ha scritto il pilota di Vasto. “No one can ever put my LIFE on PAUSE!“, ha aggiunto Iannone.

