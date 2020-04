Giornata di dolci annunci per Ricardo Kakà: l’ex calciatore del Milan, sposatosi con Carolina lo scorso novembre, ha annunciato sui social che diventerà padre per la terza volta.

Dopo i figli avuti con la prima moglie, l’ex calciatore brasiliano diventerà nuovamente padre. “Grazie Gesù per il sacrificio d’amore, per essere vivo dentro di noi e per essere un quotidiano rinnovamento di speranza e di buon umore, grazie per averci sostenuto con la tua potente mano, grazie per il miracolo della vita e per la forza soprannaturale di poter generare una vita! Sono felice di condividere finalmente un po’ di questa immensa gioia qui! Buona Pasqua e che lo Spirito Santo regni nella nostra vita!”, ha scritto sui social la dolce metà di Kakà, postando delle dolcissime foto.