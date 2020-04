Le disposizioni per l’emergenza coronavirus non fermano la passione per le figurine Panini. Sul web e sui social, in tantissimi hanno testimoniato nelle ultime settimane di continuare a dedicarsi al proprio album per rilassarsi o per divertirsi in casa con i bambini. La Panini ha dunque realizzato altre 3 figurine extra della raccolta “Calciatori 2019-2020”, un’edizione che secondo tanti collezionisti potrebbe essere molto ricercata nei prossimi anni proprio per il particolare periodo storico a cui fa riferimento. Queste figurine sono destinate a completare il “Film del Campionato”, la sezione speciale dell’album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione. La prima figurina celebra con la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” la vittoria della Juventus contro l’Inter, nella partita dello scorso 8 marzo svoltasi a porte chiuse a Torino in uno stadio vuoto. Un’altra figurina è invece dedicata all’Atalanta come “fabbrica del gol”, mentre l’ultima al centrocampista biancoceleste Luis Alberto come “re degli assist”, scelta con un sondaggio sulla pagina social de “La Gazzetta dello Sport”. Queste tre figurine extra, in origine previste per il 28 marzo, saranno disponibili in omaggio sabato prossimo 18 aprile, in abbinata a “Sportweek” e “La Gazzetta dello Sport”.

“Da quasi sessanta anni, la Panini è sempre stata al servizio dei nostri numerosissimi collezionisti, raccontando puntualmente le vicende del calcio e dei suoi protagonisti”, ha spiegato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini. “Queste tre figurine extra avrebbero dovuto essere distribuite nel marzo scorso, ma l’uscita fu rinviata per il dilagare della pandemia. L’affetto dimostrato da molti collezionisti in queste settimane di lockdown, espresso anche attraverso la grande adesione all’iniziativa ‘#RestiamoACasa con Panini’ che ha originato il video diffuso sui social in questi giorni, ci hanno fatto capire che la collezione poteva essere, proprio in questo momento storico, un aiuto ideale per gli italiani di ogni età per riuscire a tollerare meglio le numerose ore trascorse all’interno delle mura domestiche”.

La collezione “Calciatori 2019-2020” si compone di 832 figurine su giocatori e squadre di Serie A TIM e Serie B BKT, Serie C, Serie D e Serie A Femminile. L’album da 128 pagine ha una copertina caratterizzata da un’immagine di forte impatto come il calcio ad un pallone verso la rete. Tante le novità di questa raccolta: “I Mister”, con le figurine dei 20 allenatori della Serie A TIM e dei 20 allenatori della Serie B (2 mister per ogni figurina), ritratti in action durante le partite; “Sogno Azzurro”, con le figurine di 30 calciatori della Nazionale (3 giocatori per ogni figurina) in vista di UEFA Euro 2020; “Top Performers”, con le figurine di 20 calciatori della Serie A TIM selezionati sulla base dell’innovativo indice CPI (Calciatori Player Index), calcolato da Panini Digital basandosi su performance, valori di mercato e valutazione di esperti di diversi settori; e “Top 11 AIC”, con le figurine degli 11 giocatori più votati dagli stessi colleghi per la stagione 2018-19 e, novità di questa edizione, anche delle 11 top del calcio femminile (3 giocatori per ogni figurina).

Questa è la quarta uscita di figurine extra del “Film del Campionato”. Altre figurine verranno distribuite nelle prossime settimane. Inoltre in edicola, proprio in questi giorni, anche i 48 aggiornamenti della sezione “Calciomercato” in una bellissima Tin Box contenente anche 5 punti per continuare la raccolta “CalcioRegali 2020”. Il prezzo della Tin Box con gli aggiornamenti è di 9,90 euro.