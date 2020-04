D1 Milano, produttore italiano di orologi premium, presenta per la stagione Spring Summer 2020 l’esclusiva edizione Double Denim. La collezione, ironica e sofisticata, si ispira all’iconico denim degli anni ’90, simbolo di un’era e di una cultura intramontabile.

Double Denim è un incontro inaspettato tra l’orologiera premium e il lifestyle; il cinturino in tessuto jeans e la cassa dallo stile ricercato e tradizionale si fondono in un orologio elegante, spiritoso e senza tempo. Tra un tuffo nel passato e un salto nel futuro, il Double Denim è il perfetto compromesso per chi sceglie un orologio dallo spirito audace, senza rinunciare allo stile.

Il cinturino presenta le varianti in denim light blue, blue, indigo, grigio e nero. La cassa, proposta nelle sku argento, canna di fucile, oro rosa e oro giallo, si combina al quadrante con disegno che vuole ricreare la trama del lino nella versione 40mm, e con finitura soleil nel 34mm. Lo spessore invece rimane 7mm.

40mm: cinturino in denim con cuciture arancio. Quadrante con trama effetto lino, ricoperto in vetro zaffiro anti riflesso.

34mm: cinturino in denim con cuciture en pendant. Quadrante con finitura soleil bianca completato da vetro zaffiro anti riflesso.

Questo modello è caratterizzato da una resistenza all’acqua pari a 5 ATM. L’Edizione Double Denim sarà disponibile a partire dal 16 Aprile sul sito ufficiale https://eu.d1milano.com/ e in alcuni rivenditori selezionati al prezzo di 245 euro.