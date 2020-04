Dopo aver messo in ginocchio l’Asia e l’Europa, il Coronavirus è arrivato anche in America, costringendo gli USA e gli altri Stati a fare i conti con questa terribile pandemia.

Sono già numerosissimi i contagiati e le persone decedute, un’ondata fortissima che medici e infermieri stanno combattendo strenuamente per arginare il virus. Come segno di ringraziamento per questi sforzi, lo stadio Mineirao di Belo Horizonte in Brasile è stato illuminato di verde, il colore della speranza, come ringraziamento a tutti i professionisti coinvolti nello sforzo di ridurre al minimo la diffusione del Coronoavirus. Nella nostra gallery tutte le immagini…

